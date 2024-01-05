Світоліна здобула розгромну перемогу та вийшла до півфіналу першого турніру 2024 року

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до півфіналу турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.

У матчі третього кола 29-річна уродженка Одеси розібралася з чешкою Марією Боузковою. Гра тривала годину та шість хвилин і завершилася розгромною перемогою української тенісистки з рахунком 6:0, 6:3.

Додамо, що в першому раунді змагань Світоліна перемогла експершу ракетку світу Каролін Возняцкі з Данії. А потім українка в матчі другого кола на характері здолала чемпіонку US Open-2021 Емму Радукану з Великої Британії.

Зазначимо, що Світоліна вперше за пів року пройшла до півфіналу турніру WTA. За путівку до фіналу Еліна позмагається проти китаянки Сію Ван. Цей матч відбудеться у суботу, 6 січня.

Нагадаємо, на початку квітня 2023 року Світоліна повернулася на корт після декрету. У середині жовтня 2022-го Еліна вперше стала мамою. Українка народила доньку від свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса.

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