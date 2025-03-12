Світоліна здобула вольову перемогу над четвертою ракеткою світу в 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі

Еліна вперше за чотири роки вийшла до чвертьфіналу на турнірі WTA 1000.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№23 WTA) пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі.

В 1/8 фіналу 30-річна уродженка Одеси здобула вольову перемогу над четвертою ракеткою світу американкою Джессікою Пегулою.

Трисетовий матч тривав 2 години 2 хвилини та завершився з рахунком 5:7, 6:1, 6:2.

За проведений на корті час Еліна виконала 5 подач навиліт і припустилася 7 подвійних помилок.

Це була восьма очна зустріч тенісисток. Українка утретє в кар'єрі здолала американку.

Світоліна вперше за чотири роки вийшла до чвертьфіналу на турнірі WTA 1000. Востаннє вона діставалася цієї стадії ще на турнірі у Римі 2021 року.

В 1/4 фіналу суперницею Еліни стане 17-річна росіянка Мірра Андреєва (№11 WTA), яка через загарбницьку війну російських окупантів проти України допущена до змагань лише в нейтральному статусі.

Світоліна стала єдиною українкою, яка пройшла до чвертьфіналу турніру в Індіан-Веллсі, адже Марта Костюк (№24 WTA) у своєму матчі 1/8 фіналу програла китаянці Чжен Ціньвень (№9 WTA) – 3:6, 2:6.

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