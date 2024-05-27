Світоліна здобула вольову перемогу над експершою ракеткою світу на старті Roland Garros-2024

Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно стартувала в основній сітці Roland Garros-2024. У своєму першому матчі на турнірі вона обіграла експершу ракетку світу чешку Кароліну Плішкову.

Напружений поєдинок тривав 1 годину 58 хвилин. Світоліна здобула вольову перемогу, вигравши дві партії поспіль після програного першого сету – 3:6, 6:4, 6:2.

Наступною суперницею Еліни стане переможниця матчу між француженками Фіоною Ферро та Діан Паррі.

Ще одна українська тенісистка Ангеліна Калініна не зуміла подолати стартовий раунд французького мейджора. Вона була змушена знятися під час третього сету матчу з колумбійкою Камілою Осоріо.

Калініна виграла першу партію з рахунком 6:3, а в другому сеті не реалізувала три матчболи за рахунку 6:5 і потім поступилася на тай-брейку (6:7). У третьому сеті Ангеліна брала медичний тайм-аут, але в підсумку знялася з матчу за рахунку 1:4.

Раніше до другого кола Відкритого чемпіонату Франції пробилися Даяна Ястремська та Марта Костюк, а ось Леся Цуренко знялася під час свого стартового поєдинку через травму.

Також в основній сітці Roland Garros дебютує українка Юлія Стародубцева, яка раніше подолала кваліфікацію. Її суперницею в першому раунді стане іспанка Крістіна Букса.

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