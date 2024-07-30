Світоліна здобула вольову перемогу над шостою ракеткою світу та вийшла до 1/8 фіналу Олімпіади-2024

Еліна стала другою представницею України, якій вдалося пробитися до цієї стадії.

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу одиночного розряду на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

У матчі другого кола вона здобула вольову перемогу над шостою ракеткою світу американкою Джессікою Пегулою. Зустріч тривала 1 годину 49 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:1, 6:3 на користь українки.

Це була очна шоста зустріч тенісисток. Світоліна змогла перемогти Пегулу лише вдруге в кар'єрі, тоді як чотири рази програвала цій суперниці.

За путівку до чвертьфіналу Еліна позмагається проти чинної чемпіонки Wimbledon чешки Барбори Крейчикової.

Світоліна стала другою українською тенісисткою, яка пробилася до третього кола Олімпіади-2024 в одиночному розряді. Раніше до 1/8 фіналу також вийшла Марта Костюк, а ось Даяна Ястремська не зуміла цього зробити.

Світоліна втретє в кар'єрі грає на Олімпіаді. У Ріо-2016 вона дійшла до чвертьфіналу, а у Токіо-2020 завоювала "бронзу".

Нагадаємо, українські тенісистки також продовжують боротися за медалі парного турніру Олімпіади-2024. До другого кола пробився дует Марта Костюк / Даяна Ястремська, а також тандем Людмила та Надія Кіченок.

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