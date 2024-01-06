Світоліна здобула вольову перемогу та вийшла до фіналу першого турніру нового сезону (відео)

Еліна Світоліна у півфіналі турніру в Окленді здолала китаянку Сію Ван.

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до фіналу турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.

У півфіналі 29-річна уродженка Одеси здобула вольову перемогу над китаянкою Сію Ван.

Матч тривав 2 години 11 хвилин. Українка програла перший сет з рахунком 2:6, але зуміла зібратися та виграла дві наступній партії – 6:4, 6:3.

За проведений на корті час Еліна 6 разів подала навиліт, припустилася 3 подвійних помилок та реалізувала 4 з 10 брейкпойнтів.

Огляд матчу Еіна Світоліна – Сію Ван

Додамо, що на старті цих змагань Світоліна перемогла експершу ракетку світу Каролін Возняцкі з Данії. Потім українка на характері здолала чемпіонку US Open-2021 Емму Радукану з Великої Британії та здобула розгромну перемогу над чешкою Марією Боузковою.

У фіналі суперницею Світоліної буде 19-річна американка Корі Гауфф, яка у півфіналі впевнено обіграла свою співвітчизницю Емму Наварро (6:3, 6:1).

Нагадаємо, на початку квітня 2023 року Світоліна повернулася на корт після декрету. У середині жовтня 2022-го Еліна вперше стала мамою. Українка народила доньку від свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса.

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