Світоліна здобула вольову перемогу в довготривалому поєдинку на турнірі в Індіан-Веллсі

Світоліна здобула вольову перемогу в довготривалому поєдинку на турнірі в Індіан-Веллсі

Еліна поступилася в першому сеті, але знайшла в собі сили виграти два наступних.

Найкраща тенісистка України та сьома в світовому рейтингу, Еліна Світоліна вийшла до четвертого раунду турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

У рамках 1/16 фіналу змагань 27-річна українка не без проблем впоралася з румункою Сораною Кирстею (№40 в рейтингу WTA та 32 - на турнірі, прим.). Зустріч, яка тривала дві години та 32 хвилини, завершилася з рахунком 4:6 , 6:4 , 7:6 .

Зазначимо, що за цей час Світоліна здійснила шість ейсів, припустилася трьох подвійних помилок та виграла чотири з п'яти "брейків".

Таким чином, українка, яка посіяна на цьому турнірі під четвертом номером, вийшла до 1/8 фіналу. Там на Світоліну чекає Джессіка Пегула (США), яка на шляху до матчу з Еліною перемогла співвітчизницю Слоан Стівенс (6:2, 6:3) та італійку Ясміне Паоліні (6:4, 6:1). Перше коло змагань, як й Світоліна, Пегула пропускала.

Поєдинок Світоліна - Пегула відбудеться ввечері 12 жовтня;

Ця перемога дозволила українці піднятися на десятке місце в Чемпіонській гонці задля участі в Підсумковому турнірі.

Додамо, що Еліна останньою з українок залишилася на цьому турнірі. У рамках першого раунду змагання покинули Катерина Козлова та Ангеліна Калініна. У другому колі "зачохлили" свої ракетки Марта Костюк та Даяна Ястремська, які поступилися Сімоні Халеп (Румунія) - 6:7, 1:6 та Паулі Бадосі (Іспанія) - 4:6, 6:2, 2:6 відповідно.

Турнір в Індіан-Веллсі-2020 скасували через коронавірус ;

; Чинною переможницею є Бьянка Андрееску (Канада).

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