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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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811
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Світоліна здобула вольову перемогу над росіянкою та вийшла до півфіналу турніру в Торонто

У чвертьфіналі Еліна здійснила камбек і здолала "нейтральну" суперницю з держави-терористки.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Торонто (Канада).

У чвертьфіналі 31-річна українка здобула вольову перемогу над нейтральною тенісисткою з російським паспортом Катериною Александровою (№19 WTA) — 3:6, 6:0, 6:3.

Матч тривав 1 годину 34 хвилини. На рахунку українки 3 подачі навиліт, 5 подвійних помилок та 6 з 8 реалізованих брейкпойнтів.

Огляд матчу

Для Світоліної це вже сьомий півфінал у сезоні на турнірах WTA. На двох з них вона здобула титули — в Окленді та Римі.

У півфіналі Еліна зіграє проти експершої ракетки світу польки Іги Швьонтек, яка в 1/8 фіналу вибила іншу українку — Марту Костюк.

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