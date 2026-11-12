Світоліна здобула вольову перемогу та зберегла шанси на вихід до півфіналу Підсумкового турніру WTA

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Українська тенісистка Еліна Світоліна (№6 WTA) здобула вольову перемогу над чешкою Кароліною Муховою (№7 WTA) в другому матчі групового етапу Підсумкового турніру WTA-2026.

Поєдинок тривав 1 годину 58 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 6:2, 6:2.

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Після першої партії Еліна взяла медичний тайм-аут через проблеми з правою ногою. Потім українка зуміла повернутися до гри та здійснити камбек.

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Це була п'ята очна зустріч тенісисток. Світоліна вчетверте здолала Мухову.

Огляд матчу

"Я трохи розсердилася на себе в якомусь сенсі. Просто намагалася бити по м'ячу та виплеснути все назовні. Щаслива, що змогла виграти ці два сети і здобути тут перемогу. Чесно кажучи, я й не очікувала.

Хотілося б трохи краще почати з першого ж матчу. Намагалася справді віддати все на корті й зробити все можливе, щоб знайти свою гру. Це було непростим завданням, але я просто щаслива, що перемогла", — прокоментувала Світоліна свою перемогу.

Після перемоги Еліна посідає третє місце в турнірній таблиці групи та зберігає шанси фінішувати у топ-2, що потрібно для виходу до півфіналу.

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Турнірна таблиця

1. Мірра Андрєєва — 1 перемога (1 матч), 100% виграних сетів

2. Аріна Соболенко — 1 перемога (1), 100%

3. Еліна Світоліна (Україна) — 1 перемога (2), 40%

4. Кароліна Мухова (Чехія) — 0 перемог (2), 20%

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Зазначимо, Світоліна стартувала на Підсумковому турнірі WTA з поразки від безпрапорної росіянки Мірри Андрєєвої (№3 WTA) — 4:6, 0:6.

У заключному, третьому турі Еліна позмагається з безпрапорною білорускою Аріною Соболенко (№2 WTA). Матч відбудеться у п'ятницю, 13 листопада.

Світоліна вчетверте в кар'єрі та вперше від 2019 року виступає на Підсумковому турнірі WTA. Вона виграла ці змагання 2018 року, а 2019-го дійшла до фіналу.

Підсумковий турнір WTA триває від 8 до 15 листопада в американському Індіан-Веллсі.

Україна вперше в історії представлена двома тенісистками на Підсумковому турнірі WTA. Крім Світоліної, тут також грає Марта Костюк, для якої це дебютні змагання такого рівня.

Раніше повідомлялося, що Костюк програла вдруге поспіль на Підсумковому турнірі WTA і втратила шанси на півфінал.

Також ми розповідали, що Світоліна розлучається з чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

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