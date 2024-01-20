Світоліна здобула впевнену перемогу та вийшла до 1/8 фіналу Australian Open-2024

У третьому колі змагань Еліна Світоліна розібралася з швейцаркою Вікторією Голубич.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№23 WTA) вийшла до четвертого кола Australian Open-2024.

У матчі третього раунду 29-річна уродженка Одеси переконливо обіграла швейцарку Вікторію Голубич (№85 WTA).

Поєдинок тривав 1 годину 7 хвилин і завершився перемогою Еліни з рахунком 6:2, 6:3.

За проведений на корті час Світоліна 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та реалізувала 5 з 8 брейкпойнтів.

Еліна вчетверте в кар'єрі зіграє в 1/8 фіналу Australian Open. Її особистим рекордом на цьому турнірі Grand Slam залишається вихід до чвертьфіналу (2018, 2019).

За путівку до 1/4 фіналу австралійського мейджора Світоліна позмагається з 19-річною чешкою Ліндою Носковою (№50 WTA), яка у третьому колі сенсаційно вибила з турніру першу ракетку світу польку Ігу Швьонтек – 3:6, 6:3, 6:4.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу Australian Open-2024 зіграють одразу три українки, чого ще ніколи не траплялося на турнірах Великого шолома. Окрім Світоліної, боротьбу на Відкритому чемпіонаті Австралії продовжують Марта Костюк та Даяна Ястремська.

За вихід до чвертьфіналу Костюк побореться з росіянкою Марією Тимофєєвою, а Ястремська зустрінеться з експершою ракеткою світу білорускою Вікторією Азаренко.

Основна сітка Australian Open-2024 триватиме до 28 січня. Чинною чемпіонкою змагань є білоруска Аріна Соболенко.

Нагадаємо, через повномасштабне військове вторгнення РФ до України російські та білоруські тенісисти допущені до виступів лише в нейтральному статусі.

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