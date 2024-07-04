Світоліна здобула впевнену перемогу та вийшла до третього кола Wimbledon-2024

Всього до 1/16 фіналу Вімблдонського турніру пробилася три українки.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№21 WTA) вийшла до третього кола Wimbledon 2024 року.

У другому раунді змагань вона впевнено обіграла німкеню Юле Німаєр (№90 WTA).

Матч тривав 1 годину 17 хвилин і завершився перемогою Еліни з рахунком 6:3, 6:4.

За весь поєдинок Світоліна зробила 4 ейси, припустилася 2 подвійних помилок і реалізувала 4 з 6 брейкпойнтів.

Наступною суперницею Еліни стане десята ракетка світу та фіналістка минулорічного Вімблдонського турніру Онс Жабер з Тунісу.

Світоліна стала третьою представницею України, яка пробилася до 1/16 фіналу Wimbledon-2024. Раніше це зробили Даяна Ястремська та Марта Костюк .

Решта п'ять українок, які цього року грали в основній сітці Wimbledon, завершили свої виступи на турнірі. У другому раунді вибули Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур, ще в першому – Леся Цуренко, Ангеліна Калініна та Катерина Байндль.

Основна сітка Wimbledon-2024 триватиме від 1 до 14 липня. Торік переможницею цього турніру Grand Slam стала чеська тенісистка Маркета Вондроушова. Саме їй Світоліна програла у півфіналі, показавши найкращий результат серед українок.

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