Світоліна здобула впевнену перемогу та вийшла до третього раунду турніру в Дубаї

В 1/8 фіналу Еліна позмагається з переможницею матчу між полькою Ігою Швьонтек та американкою Слоан Стівенс.

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до третього кола турніру WTA 1000 у Дубаї (ОАЕ).

У другому раунді 29-річна українка (№20 WTA) обіграла Татьяну Марію з Німеччини (№50 WTA).

Поєдинок тривав 1 годину 13 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 6:3 на користь української тенісистки.

Додамо, що це була шоста особиста зустріч тенісисток. Тепер в активі українки та німкені по три перемоги.

На старті цього турніру Світоліна перемогла іншу українку Ангеліну Калініну.

Зазначимо, що для Еліни це перший турнір після Australian Open-2024, на якому вона в 1/8 фіналу зі сльозами знялася з матчу проти чешки Лінди Носкової через травму спини.

Світоліна – єдина українка, яка продовжує виступи на турнірі в Дубаї. Раніше Леся Цуренко та Марта Костюк знялися зі змагань через проблеми зі здоров'ям, а Даяна Ястремська в першому колі поступилася "нейтральній" росіянці Вероніці Кудерметовій.

В 1/8 фіналу суперницею Еліни стане переможниця матчу між першою ракеткою світу полькою Ігою Швьонтек та американкою Слоан Стівенс.

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