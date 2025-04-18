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Світоліна здобула впевнену перемогу та вийшла до півфіналу турніру в Руані
Еліна вперше за 16 місяців дісталася півфінальної стадії на змаганнях WTA.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№18 WTA) вийшла до півфіналу турніру WTA 250 у французькому Руані.
У чвертьфіналі 30-річна уродженка Одеси впевнено перемогла іспанку Джессіку Боусас Манейро (№73 WTA) – 6:3, 6:2.
Матч тривав 1 годину 21 хвилину. Еліна один раз подала навиліт, не припускалася подвійних помилок та реалізувала 4 з 5 брейкпойнтів.
Світоліна вперше за 16 місяців дісталася півфінальної стадії на змаганнях WTA. До цього востаннє їй це вдалося у січні 2024 року на турнірі WTA 250 у новозеландському Окленді. Тоді українка дійшла до фіналу, де програла американці Корі Гауфф.
У півфіналі Еліна зустрінеться з румункою Єленою-Габріелою Русе (№90 WTA). Матч відбудеться у суботу, 19 квітня.
Раніше повідомлялося, що Світоліна та ще три українські тенісистки напряму потрапили до основної сітки Roland Garros-2025.