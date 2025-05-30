- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 9
- Час на прочитання
- 1 хв
Світоліна здолала американку та вийшла до 1/8 фіналу Roland Garros-2025
Еліна єдиною серед українок змогла пробитися до четвертого кола французького мейджора.
Перша ракетка України Еліна Світоліна (№14 WTA) вийшла до 1/8 фіналу Roland Garros-2025.
У матчі третього раунду основної сітки 30-річна уродженка Одеси перемогла американку Бернарду Перу (№83 WTA) – 7:6, 7:6.
Поєдинок тривав 2 години і 14 хвилин. Cвітоліна 7 раз подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок і використала 4 з 8 брейкпойнтів. На її рахунку 34 віннери і 30 невимушених помилок.
Наступною суперницею Еліни стане четверта ракетка світу італійка Жасмін Паоліні, яка в 1/16 фіналу обіграла українку Юлію Стародубцеву (6:4, 6:1).