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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Світоліна здолала американку та вийшла до 1/8 фіналу Roland Garros-2025

Еліна єдиною серед українок змогла пробитися до четвертого кола французького мейджора.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№14 WTA) вийшла до 1/8 фіналу Roland Garros-2025.

У матчі третього раунду основної сітки 30-річна уродженка Одеси перемогла американку Бернарду Перу (№83 WTA) – 7:6, 7:6.

Поєдинок тривав 2 години і 14 хвилин. Cвітоліна 7 раз подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок і використала 4 з 8 брейкпойнтів. На її рахунку 34 віннери і 30 невимушених помилок.

Наступною суперницею Еліни стане четверта ракетка світу італійка Жасмін Паоліні, яка в 1/16 фіналу обіграла українку Юлію Стародубцеву (6:4, 6:1).

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