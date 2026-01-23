ТСН у соціальних мережах

Проспорт
313
1 хв

Світоліна здолала росіянку та вийшла до 1/8 фіналу Australian Open-2026

Еліна за два сети перемогла "нейтральну" суперницю з держави-агресорки.

Автор публікації
Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№12 WTA) вийшла до 1/8 фіналу Australian Open-2026.

У третьому раунді змагань 31-річна українка за два сети обіграла нейтральну тенісистку з російським паспортом Діану Шнайдер (№22 WTA) – 7:6, 6:3.

Матч тривав 1 годину 35 хвилин. За гру Світоліна виконала 5 подач навиліт і припустилася 5 подвійних помилок.

Огляд матчу Світоліна – Шнайдер

Додамо, що на старті Australian Open-2026 перша ракетка України перемогла іспанку Крістіну Букшу – 6:4, 6:1. В другому раунді мейджора Еліна обіграла польку Лінду Клімовічову – 7:5, 6:1.

В 1/8 фіналу Світоліна зіграє з переможницею матчу між румункою Єленою-Габріелою Русе (№83 WTA) та "нейтральною" росіянкою Міррою Андрєєвою (№8 WTA).

Світоліна – єдина українська тенісистка, яка продовжує виступати в одиночному розряді нинішнього Відкритого чемпіонату Австралії. Загалом в основі турніру було шість українок, але Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна не зуміли подолати стартове коло.

Зазначимо, що найкращим результатом Еліни на Australian Open є три виходи до чвертьфіналу (2018, 2019, 2025). Торік вона зупинилася в 1/4 фіналу після поразки від майбутньої переможниці турніру американки Медісон Кіз.

Нагадаємо, в січні 2026 року Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.

