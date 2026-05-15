ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
1 хв

Світоліна здолала Швьонтек і вийшла до фіналу престижного турніру в Римі

У матчі за титул Еліна зіграє проти четвертої ракетки світу американки Корі Гауфф.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№10 WTA) вийшла до фіналу турніру WTA 1000 в Римі.

У півфіналі змагань у столиці Італії 31-річна українка обіграла експершу ракетку світу польку Ігу Швьонтек (№3 WTA) — 6:4, 2:6, 6:2.

Матч тривав 2 години і 16 хвилин. Еліна двічі подавала навиліт, зробила 6 подвійних помилок і використала 6 з 9 брейкпойнтів.

Це була сьома очна зустріч Світоліної та Швьонтек — українка здобула третю перемогу над суперницею з Польщі.

У фіналі Еліна побореться проти четвертої ракетки світу американки Корі Гауфф.

Світоліна втретє зіграє у фіналі турніру в Римі та вперше за вісім років. Раніше вона вигравала тут трофеї у 2017 та 2018 роках.

Зазначимо, що Світоліна — сьома сіяна на турнірі в Римі, тому вона пропускала перше коло. У другому раунді Еліна впевнено перемогла італійку Ноемі Базілетті (№427 WTA) — 6:1, 6:3.

У третьому колі Світоліна здобула розгромну перемогу над американкою Гейлі Баптіст (№25 WTA) — 6:1, 6:2.

В 1/8 фіналу Еліна здобула впевнену перемогу над чешкою Ніколою Бартунковою (№94 WTA) — 6:2, 6:3.

У чвертьфіналі Світоліна здобула вольову перемогу над другою ракеткою світу Оленою Рибакіною з Казахстану — 2:6, 6:4, 6:4.

Нагадаємо, на початку травня українська тенісистка Марта Костюк стала чемпіонкою турніру WTA 1000 в Мадриді, обігравши у фіналі нейтральну тенісистку з російським паспортом Мірру Андрєєву.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
81
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie