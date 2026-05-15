Світоліна здолала Швьонтек і вийшла до фіналу престижного турніру в Римі

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№10 WTA) вийшла до фіналу турніру WTA 1000 в Римі.

У півфіналі змагань у столиці Італії 31-річна українка обіграла експершу ракетку світу польку Ігу Швьонтек (№3 WTA) — 6:4, 2:6, 6:2.

Матч тривав 2 години і 16 хвилин. Еліна двічі подавала навиліт, зробила 6 подвійних помилок і використала 6 з 9 брейкпойнтів.

Це була сьома очна зустріч Світоліної та Швьонтек — українка здобула третю перемогу над суперницею з Польщі.

У фіналі Еліна побореться проти четвертої ракетки світу американки Корі Гауфф.

Світоліна втретє зіграє у фіналі турніру в Римі та вперше за вісім років. Раніше вона вигравала тут трофеї у 2017 та 2018 роках.

Зазначимо, що Світоліна — сьома сіяна на турнірі в Римі, тому вона пропускала перше коло. У другому раунді Еліна впевнено перемогла італійку Ноемі Базілетті (№427 WTA) — 6:1, 6:3.

У третьому колі Світоліна здобула розгромну перемогу над американкою Гейлі Баптіст (№25 WTA) — 6:1, 6:2.

В 1/8 фіналу Еліна здобула впевнену перемогу над чешкою Ніколою Бартунковою (№94 WTA) — 6:2, 6:3.

У чвертьфіналі Світоліна здобула вольову перемогу над другою ракеткою світу Оленою Рибакіною з Казахстану — 2:6, 6:4, 6:4.

Нагадаємо, на початку травня українська тенісистка Марта Костюк стала чемпіонкою турніру WTA 1000 в Мадриді, обігравши у фіналі нейтральну тенісистку з російським паспортом Мірру Андрєєву.

