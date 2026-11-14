Світоліна здолала Соболенко та вийшла до півфіналу Підсумкового турніру WTA

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Українська тенісистка Еліна Світоліна (№6 WTA) здобула перемогу над безпрапорною білорускою Аріною Соболенко (№2 WTA) в заключному, третьому матчі групового етапу Підсумкового турніру WTA-2026.

Поєдинок завершився тріумфом 32-річної українки над експершою ракеткою світу з рахунком 6:3, 3:6, 6:1.

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Це була восьма очна зустріч тенісисток. Світоліна лише вдруге в кар'єрі обіграла Соболенко — вперше це сталося шість років тому у Страсбурі.

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Огляд матчу

"Це був дуже важкий матч, особливо психологічно. Я просто намагалася грати очко за очком, знайти свою гру, силу духу. Були піднесення та спади у цій грі, але я дуже рада, що змогла притриматися свого плану. Дякую за підтримку, це було чудово. Це турнір, у якому ти викладаєш усе, граєш кожен матч як останній. І ось я у півфіналі", — сказала Світоліна у флешкоментарі після перемоги.

Завдяки перемозі над Соболенко перша ракетка України посіла друге місце в групі та вийшла до півфіналу Підсумкового турніру WTA.

Еліна стартувала з поразки від безпрапорної росіянки Мірри Андрєєвої (4:6, 0:6), а потім у другому турі здобула вольову перемогу над чешкою Кароліною Муховою (3:6, 6:2, 6:2).

Для Світоліної це третій у кар'єрі вихід до півфіналу Підсумкового турніру WTA. Вона виграла ці змагання 2018 року, а 2019-го — дійшла до фіналу.

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У півфіналі Світоліна зіграє проти чешки Лінди Носкової. Матч відбудеться у суботу, 14 листопада.

За іншу путівку до фіналу Підсумкового турніру WTA поборються Андрєєва та американка Джессіка Пегула.

Нагадаємо, що на Підсумковому турнірі Україна вперше була представлена двома тенісистками. Крім Світоліної, тут також грала Марта Костюк, яка на дебютних змаганнях такого рівня зазнала трьох поразок і не вийшла до плейоф.

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