Проспорт
87
1 хв

Світоліна зіграє в парі з легендарною тенісисткою на турнірі в Окленді

Еліна утворила дует з американкою Вінус Вільямс.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє в парі з легендарною американкою Вінус Вільямс на турнірі WTA 250 в новозеландському Окленді.

Про це стало відомо з протоколу змагань.

31-річна Еліна та 45-річна Вінус уперше зіграють дуетом. Для Світоліної це буде перший виступ у парному розряді від Олімпіади-2020 в Токіо.

Першими суперницями українсько-американського тандему стануть Іва Йович зі США та Александра Еала з Філіппін. Матч відбудеться у ніч проти вівторка, 6 січня.

Зазначимо, що Світоліна виступить в Окленді не лише в парному, але і в одиночному турнірі. У першому колі вона зустрінеться з представницею Франції Варварою Грачовою.

Першою суперницею Вінус в одиночній сітці змагань в Окленді стане полька Магда Лінетт.

Раніше повідомлялося, що чотири українські тенісистки автоматично потрапили до основної сітки Australian Open-2026.

Також ми розповідали, що українська тенісистка виграла престижний турнір у Франції.

87
