Світоліна зіграє в парі з легендарною тенісисткою на турнірі в Окленді
Еліна утворила дует з американкою Вінус Вільямс.
Українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє в парі з легендарною американкою Вінус Вільямс на турнірі WTA 250 в новозеландському Окленді.
Про це стало відомо з протоколу змагань.
31-річна Еліна та 45-річна Вінус уперше зіграють дуетом. Для Світоліної це буде перший виступ у парному розряді від Олімпіади-2020 в Токіо.
Першими суперницями українсько-американського тандему стануть Іва Йович зі США та Александра Еала з Філіппін. Матч відбудеться у ніч проти вівторка, 6 січня.
Зазначимо, що Світоліна виступить в Окленді не лише в парному, але і в одиночному турнірі. У першому колі вона зустрінеться з представницею Франції Варварою Грачовою.
Першою суперницею Вінус в одиночній сітці змагань в Окленді стане полька Магда Лінетт.
Раніше повідомлялося, що чотири українські тенісистки автоматично потрапили до основної сітки Australian Open-2026.
Також ми розповідали, що українська тенісистка виграла престижний турнір у Франції.