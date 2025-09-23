ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
1 хв

Світоліна знялася з першого турніру після виступу на Кубку Біллі Джин Кінг: відома причина

Еліна пропустить престижні змагання у Китаї через травму.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна знялася з турніру WTA 1000 у Пекіні (Китай) через травму стегна.

Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Місце Світоліної в основній сітці змагань дісталося польці Магді Лінетт, яка отримала 33-й номер посіву.

Востаннє Еліна грала у столиці Китаю ще 2019 року, коли дійшла до чвертьфіналу.

Зазначимо, що минулого тижня Світоліна виступала за збірну України у фінальній стадії Кубка Біллі Джин Кінг. У чвертьфіналі Еліна здобула вольову перемогу над іспанкою Паулою Бадосою та вивела нашу команду до історичного півфіналу.

У півфіналі Світоліна в напруженій боротьбі програла восьмій ракетці світу італійці Жасмін Паоліні. У підсумку "синьо-жовті" зупинилися за крок до фіналу.

Таким чином, на турнірі у Пекіні виступлять три українки: Марта Костюк та Даяна Ястремська стартуватимуть з другого кола, а Юлія Стародубцева – з першого.

Поєдинки першого раунду відбудуться 24-25 вересня, а матчі другого кола – 26-27 вересня. Фінал запланований на 5 жовтня.

Чинною чемпіонкою турніру є американка Корі Гауфф, яка буде другою сіяною. Лідеркою посіву є полька Іга Свьонтек. Перша ракетка світу Аріна Соболенко пропустить "тисячник" через травму.

Дата публікації
Кількість переглядів
27
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie