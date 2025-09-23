Світоліна знялася з першого турніру після виступу на Кубку Біллі Джин Кінг: відома причина

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна знялася з турніру WTA 1000 у Пекіні (Китай) через травму стегна.

Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Місце Світоліної в основній сітці змагань дісталося польці Магді Лінетт, яка отримала 33-й номер посіву.

Востаннє Еліна грала у столиці Китаю ще 2019 року, коли дійшла до чвертьфіналу.

Зазначимо, що минулого тижня Світоліна виступала за збірну України у фінальній стадії Кубка Біллі Джин Кінг. У чвертьфіналі Еліна здобула вольову перемогу над іспанкою Паулою Бадосою та вивела нашу команду до історичного півфіналу.

У півфіналі Світоліна в напруженій боротьбі програла восьмій ракетці світу італійці Жасмін Паоліні. У підсумку "синьо-жовті" зупинилися за крок до фіналу.

Таким чином, на турнірі у Пекіні виступлять три українки: Марта Костюк та Даяна Ястремська стартуватимуть з другого кола, а Юлія Стародубцева – з першого.

Поєдинки першого раунду відбудуться 24-25 вересня, а матчі другого кола – 26-27 вересня. Фінал запланований на 5 жовтня.

Чинною чемпіонкою турніру є американка Корі Гауфф, яка буде другою сіяною. Лідеркою посіву є полька Іга Свьонтек. Перша ракетка світу Аріна Соболенко пропустить "тисячник" через травму.