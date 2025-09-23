- Дата публікації
Категорія
Проспорт
Світоліна знялася з першого турніру після виступу на Кубку Біллі Джин Кінг: відома причина
Еліна пропустить престижні змагання у Китаї через травму.
Українська тенісистка Еліна Світоліна знялася з турніру WTA 1000 у Пекіні (Китай) через травму стегна.
Про це повідомляє портал "Великий теніс України".
Місце Світоліної в основній сітці змагань дісталося польці Магді Лінетт, яка отримала 33-й номер посіву.
Востаннє Еліна грала у столиці Китаю ще 2019 року, коли дійшла до чвертьфіналу.
Зазначимо, що минулого тижня Світоліна виступала за збірну України у фінальній стадії Кубка Біллі Джин Кінг. У чвертьфіналі Еліна здобула вольову перемогу над іспанкою Паулою Бадосою та вивела нашу команду до історичного півфіналу.
У півфіналі Світоліна в напруженій боротьбі програла восьмій ракетці світу італійці Жасмін Паоліні. У підсумку "синьо-жовті" зупинилися за крок до фіналу.
Таким чином, на турнірі у Пекіні виступлять три українки: Марта Костюк та Даяна Ястремська стартуватимуть з другого кола, а Юлія Стародубцева – з першого.
Поєдинки першого раунду відбудуться 24-25 вересня, а матчі другого кола – 26-27 вересня. Фінал запланований на 5 жовтня.
Чинною чемпіонкою турніру є американка Корі Гауфф, яка буде другою сіяною. Лідеркою посіву є полька Іга Свьонтек. Перша ракетка світу Аріна Соболенко пропустить "тисячник" через травму.