Світоліна знялася з матчу проти експершої ракетки світу на старті турніру в Цинциннаті: яка причина

Українка не вийшла на корт через проблеми зі здоров'ям.

Перша ракетка України Еліна Світоліна знялася з турніру WTA1000 в американському Цинциннаті.

У першому колі змагань 28-річна уродженка Одеси (№26 WTA) повинна була зіграти проти колишньої першої ракетки світу Каролін Возняцкі (№632 WTA) з Данії.

Однак у день матчу Світоліна повідомила, що не вийде на корт через травму.

"На жаль, після Вімблдону я відчувала біль у ногах, і після Монреаля мені порадили пройти обстеження. Воно показало певні проблеми, вирішення яких потребує відновлення та відпочинку, тож я не зможу грати в Цинциннаті цього року.

Я дуже розчарована тим, що вибула, але я люблю вболівальників у Цинциннаті і люблю грати перед ними, тому це дуже важко, але я змушена скористатися порадами лікаря, які мені дали. Зараз я зроблю все можливе, щоб відпочити і відновитися до US Open. Дякую за розуміння", – написала Еліна у себе в Twitter.

Додамо, що стартовий раунд турніру в Цинциннаті змогла подолати лише одна з трьох українок, які були заявлені до основної сітки. Ангеліна Калініна (№28 WTA) перемогла китаянку Чжу Лінь (№47 WTA) – 6:3, 7:5. У другому колі вона зустрінеться з представницею Тунісу Онс Жабер (№5 WTA).

А ось Марта Костюк (№32 WTA) у матчі першого раунду програла італійці Жасмін Паоліні (№43 WTA) – 2:6, 1:6.

Ще одна українська тенісистка Леся Цуренко (№44 WTA) не змогла пробитися до основи турніру в Цинциннаті, поступившись на старті кваліфікації американці Тейлор Таунсенд (№128 WTA) – 1:6, 6:4, 3:6.

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