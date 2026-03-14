Світоліна зупинилася за крок від фіналу турніру в Індіан-Веллсі

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) не зуміла вийти до фіналу турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі (США).

У півфіналі 31-річна українка поступилася Олені Рибакіній з Казахстану (№3 WTA).

Матч тривав 1 годину 46 хвилин і завершився поразкою Еліни з рахунком 5:7, 4:6.

У фіналі Рибакіна зіграє проти нейтральної тенісистки з білоруським паспортом Аріни Соболенко, яка в півфіналі обіграла чешку Лінду Носкову — 6:3, 6:4.

Зазначимо, що Світоліна розпочала змагання в Індіан-Веллсі одразу з другого раунду, де здолала німкеню Лауру Зігемунд (№55 WTA) з рахунком 7:6, 4:6, 6:3. У третьому колі вона перемогла американку Ешлін Крюгер (№82 WTA) — 6:4, 6:2.

В 1/8 фіналу Еліна на відмові суперниці пройшла чешку Катерину Синякову (№44 WTA) — 6:1, 1:1. У чвертьфіналі українка здолала польку Ігу Швьонтек (№2 WTA) — 6:2, 4:6, 6:4

Нагадаємо, в лютому Еліна дійшла до фіналу турніру WTA 1000 в Дубаї (ОАЕ), але в матчі за трофей зазнала поразки.