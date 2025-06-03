Світоліну номінували на престижну нагороду після виходу України до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг

Еліна Світоліна / © ФТУ

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Українська тенісистка Еліна Світоліна номінована на престижну нагороду "Heart Awards", яку вручають організатори Кубка Біллі Джин Кінг.

Ця нагорода присуджується тенісисткам, які не лише чудово представляли свою країну на Кубку Біллі Джин Кінг, а й продемонстрували характер, бойові якості, відданість своїй команді та своїй справі.

Проголосувати за Світоліну можна на офіційному сайті Кубка Біллі Джин Кінг. Голосування завершиться у понеділок, 9 червня.

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У квітні цього року збірна України зі Світоліною у складі виграла свою відбіркову групу Кубка Біллі Джин Кінг, де змагалася з Польщею та Швейцарією.

Завдяки цьому збірна України з тенісу вийшла до фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг вперше після ребрендингу турніру.

Фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг-2025 відбудеться від 16 до 21 вересня у китайському Шеньчжені. У ньому візьмуть участь вісім збірних.

Суперником "синьо-жовтих" у чвертьфіналі буде Іспанія. Переможець цього протистояння у півфіналі зіграє з тріумфатором пари Італія – Китай.

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В іншій частині турнірної сітки у чвертьфіналах Казахстан протистоятиме США, а Японія зустрінеться з Великою Британією.

Раніше українки двічі в історії грали у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг: 2010-го та 2012-го. Тоді до світової групи виходили вісім команд, які грали матчі на виліт. "Синьо-жовті" вибували одразу в першому раунді.

Нагадаємо, зараз Світоліна продовжує виступи на Roland Garros-2025. У чвертьфіналі Еліна 3 червня побореться з експершою ракеткою світу полькою Ігою Швьонтек, яка виграла чотири з п'яти останніх турнірів французького мейджора.