Марта Костюк та Еліна Світоліна / © Associated Press

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Українські тенісистки Еліна Світоліна (№6 WTA) та Марта Костюк (№10 WTA) претендують на нагороди WTA Awards за підсумками сезону-2026.

Про це повідомляє пресслужба організації.

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32-річна Світоліна разом з Оленою Рибакіною (Казахстан), Аріною Соболенко, Міррою Андрєєвою та Ліндою Носковою (Чехія) номінована на звання найкращої тенісистки року.

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24-річна Костюк претендендує на нагороду "Прогрес року". Її суперниці — Іва Йович (США), Александра Еала (Філіппіни) Діана Шнайдер, та Сорана Кірстя (Румунія).

Голосування проводитимуть серед представників ЗМІ, а результати оголосять 14 грудня.

Нагадаємо, у сезоні-2026 Світоліна завоювала титули в Окленді та Римі, дійшла до півфіналів у Дубаї, Індіан-Веллсі, Штутгарті та на Australian Open, а також стала фіналісткою Підсумкового турніру WTA.

Костюк цього року провела найуспішніший сезон у своїй кар'єрі, вигравши турніри в Руані та Мадриді, а також дійшовши до півфіналів на Roland Garros і Вімблдоні.

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Раніше повідомлялося, що Світоліна розкрила суму своїх донатів за час повномасштабної війни з Росією.

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