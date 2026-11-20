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Світоліну та Костюк номінували на нагороди WTA за підсумками 2026 року
Еліна претендує на звання найкращої тенісистки року, а Марта — на нагороду "Прогрес року".
Українські тенісистки Еліна Світоліна (№6 WTA) та Марта Костюк (№10 WTA) претендують на нагороди WTA Awards за підсумками сезону-2026.
Про це повідомляє пресслужба організації.
32-річна Світоліна разом з Оленою Рибакіною (Казахстан), Аріною Соболенко, Міррою Андрєєвою та Ліндою Носковою (Чехія) номінована на звання найкращої тенісистки року.
24-річна Костюк претендендує на нагороду "Прогрес року". Її суперниці — Іва Йович (США), Александра Еала (Філіппіни) Діана Шнайдер, та Сорана Кірстя (Румунія).
Голосування проводитимуть серед представників ЗМІ, а результати оголосять 14 грудня.
Нагадаємо, у сезоні-2026 Світоліна завоювала титули в Окленді та Римі, дійшла до півфіналів у Дубаї, Індіан-Веллсі, Штутгарті та на Australian Open, а також стала фіналісткою Підсумкового турніру WTA.
Костюк цього року провела найуспішніший сезон у своїй кар'єрі, вигравши турніри в Руані та Мадриді, а також дійшовши до півфіналів на Roland Garros і Вімблдоні.
Раніше повідомлялося, що Світоліна розкрила суму своїх донатів за час повномасштабної війни з Росією.