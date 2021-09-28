Світове визнання: Усик стрімко злетів у рейтингу найкращих боксерів надважкої ваги

Журнал The Ring поставив українця слідом за володарем свого пояса Тайсоном Ф'юрі.

Український боксер Олександр Усик після своєї видатної перемоги над британцем Ентоні Джошуа зробив величезний стрибок у рейтингу найкращих надважковаговиків планети.

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34-річний українець, який до того посідав десяте місце, тепер здійнявся на першу сходинку. Вище нього наразі перебуває лише володар титула WBC і чинний чемпіон The Ring у надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі.

Зазначимо, що Джошуа в цьому рейтингу тепер йде слідом за Усиком. Далі розташувався американець Деонтей Вайлдер, який 9 жовтня намагатиметься відібрати у Ф'юрі пояс WBC.

Топ-10 надважкого дивізіону за версією The Ring

Чемпіон - Тайсон Ф'юрі

1.Олександр Усик

2. Ентоні Джошуа

3. Деонтей Вайлдер

4. Ділліан Вайт

5. Джозеф Паркер

6. Енді Руїс

7. Луїс Ортіс

8. Майкл Хантер

9. Оскар Рівас

10. Джо Джойс

Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113. В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Джошуа врятував фінальний гонг , який пролунав на 5 секунд раніше.

В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але , який пролунав на 5 секунд раніше. Усик відібрав у Джошуа титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій катерії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.

Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Усик прокоментував свою перемогу над Джошуа. Також Олександр записав відеозвернення після перемоги над британцем, заявивши, що "Пояси їдуть додому". А на пресконференції Усик сказав, що бій-реванш із британцем хоче провести в Україні.

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