"Свободу Україні": авторитетне німецьке видання замінило лого "Газпрому" на футбольній формі

Німецька газета Bild жорстко засудила вторгнення РФ на українську територію.

Популярне в усьому світі німецьке видання Bild висловило протест проти вторгнення російської армії в Україну.

На своєму офіційному сайті газета заявила, що більше не збирається демонструвати зображення логотипу російського "Газпрому" на футболках "Шальке" ("Газпром" є офіційним спонсором гельзенкірхенців - прим.).

Замість емблеми "Газпрому" в усіх матеріалах Bild відтепер буде напис "Свободу Україні!"

фото - Bild

Крім того, Bild виступило проти того, щоб рекламу "Газпрому" показували під час матчів Ліги чемпіонів. Російська компанія також спонсує головний клубний турнір Європи.



"Важко прийняти, що ми повинні дивитися рекламу "Газпрому" по телевізору під гімн Ліги чемпіонів, доки путінські війська вторгаються в Україну. М'яч котиться, рубль котиться - а тепер котяться і танки. Тріада жахів! Диктатори використовують спорт як гарне тло для своїх брудних справ - і не тільки після Олімпіади в Пекіні. Футбольний світ не може залишатися байдужим, поки Путін готує війну", – йдеться в повідомленні Bild.

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