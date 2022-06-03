Святкування ювілею, настільний теніс "Зіни" та "Маліни" і перше тренування: як збірна України проводить час перед грою з Уельсом

Збірна України продовжує готуватися до доленосного матчу плейоф кваліфікації до Чемпіонату світу-2022.

"Синьо-жовті" після перемоги над Шотландією (3:1) у півфіналі відбору до ЧС-2022 усі свої думки зосередили на вирішальний битві з Уельсом, яка відбудеться вже в рамках фіналу кваліфікації на світову першість.

Враховуючи те, що дуель з британцями відбудеться на їхньому полі, українська команда вимушена була здійснити переліт із Глазго до Кардіффа. Приземлившись за призначенням, збірна України дозволила собі трохи посвяткувати. Приводом для цього був ювілей захисника Олександра Караваєва, якому виповнилося 30 років. Головний тренер збірної України Олександр Петраков привітав підопічного в автобусі, а вся команда винагородила ювіляра бурхливими оплесками, передає УАФ.

Перемога, здобута збірною напередодні, забезпечила піднесений настрій у день народження, а 10-та гольова передача у кар’єрі збірника, зроблена на початку другого тайму, спричинила чимало компліментів від партнерів, а на вечері Олександр отримав традиційні іменинний торт та футболку з автографами партнерів.

Фото: УАФ

Приємний доказ підтримки українців можна було отримати просто відразу після прибуття до Уельсу. Водії автобуса наклеїли на двері наліпки Stand with Ukraine, із гордістю повідомивши, що особисто замовляли їхнє виробництво.

Відпочивають українські гравці також активно - Олександр Зінченко та Руслан Малиновський зіграли у настільний теніс. Про здоровий спортивний інтерес свідчить той факт, що поки центральні півзахисники не провели з десяток коротких партій, обідати вони не пішли.

Фото: УАФ

Уже ввечері збірна України провела повноцінне тренування, перше під час свого перебування на території Уельсу. Гравців розділили на дві групи. 11 виконавців, які вчора вийшли на поле зі стартових хвилин, працювали за програмою відновлення — лише пробіжки та стретчинг. Водночас решта збірників провели повноцінне заняття з естафетами, пасінгом, контролем м’яча та ігровими серіями.

Фото: УАФ

Фото: УАФ

Поєдинок Уельс - Україна розпочнеться у неділю, 5 червня. Стартовий свисток головного арбітра пролунає в 19:00 за київським часом.

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