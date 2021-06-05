Свято для Харкова: визначилися всі учасники УПЛ сезону-2021/2022

Новий чемпіонат розпочнеться 25 липня.

Харківський "Металіст-1925" розгромив у виїзному матчі 29-го туру Першої ліги кременчуцький "Кремінь" з рахунком 4:0 і забезпечив собі участь у Прем'єр-лізі в наступному сезоні.

Цьому посприяли поразки конкурентів команди Валерія Кривенцова - волочиський "Агробізнес" у Тернополі програв "Ниві" (0:1), а "Миколаїв" вдома поступився житомирському "Поліссю" (0:1).

Востаннє Харків був представлений в УПЛ у сезоні-2015/2016. Тоді "Металіст" фінішував на 10-му місці, але клуб не отримав атестат на участь у наступному розіграші турніру.

У турнірній таблиці Першої ліги "Металіст" вже не опуститься нижче 3-го місця. В активі команди 56 очок. Другим йде одеський "Чорноморець" (58). Першість достроково виграв рівненський "Верес" (65).

(58). Першість достроково виграв (65). Новий сезон в УПЛ розпочнеться 25 липня.

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