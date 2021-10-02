Свято в Полтаві: "Ворскла" здобула нищівну перемогу та відвоювала місце в топ-3 УПЛ

Свято в Полтаві: "Ворскла" здобула нищівну перемогу та відвоювала місце в топ-3 УПЛ

Команда Юря Максимова впевнено розібралася з "Інгульцем".

"Ворскла" розгромила "Інгулець" у матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч у Полтаві завершилася з рахунком 3:0 на користь господарів поля.

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Підопічні Юря Максимова вирішили долю протистояння в другому таймі. На 66-й хвилині дебютний м'яч у футболці "зелено-білих" забив бразильський форвард Ранжел.

А після цього дубль оформив люксембурзький півзахисник Олів'є Тілль, відзначившись на 77-й та 84-й хвилинах.

Завдяки перемозі "Ворскла" (21 бал) повернулася на третє місце в Чемпіонаті України. Полтавська команда виграла третій поєдинок поспіль і посунула на четверту сходину "Дніпро-1" - підопічні Ігора Йовічевича сьогодні мінімально обіграли "Львів" .

. "Інгулець" (8 очок) залишився на 12-й позиції.

У наступному турі, який відбудеться після паузи на ігри національних збірних, "Ворскла" 17 жовтня в гостях зіграє з "Олександрією", а "Інгулець" у той же день прийме "Рух".

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