"Свято зіпсували представники "Шахтаря": слова Луческу після розгромної поразки" Динамо "в Суперкубку України

Керманич "біло-синіх" звернув увагу на дії суперників.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував розгромну поразку з рахунком 0:3 від донецького "Шахтаря" в матчі за Суперкубок України.

"Нічого коментувати, "Шахтар" був краще. Ця гра могла б і не відбутися, адже ми - і чемпіони, і володарі Кубка. "Шахтар" сьогодні більше хотів домогтися успіху.

У нас теж були хороші можливості на початку гри. У такій грі перший гол вирішує багато, і ми могли його забити, тоді все було б по-іншому. Але першими пропустили ми, і після цього стало складно грати. Сьогодні вони були індивідуально сильніші за нас.

Що мені не сподобалося, так це атмосфера. Не розумію, чому всі так агресивно поводилися. Вони вибігали на нашу територію, коли святкували гол. Я вітаю їх із перемогою, але є моменти, які мені не сподобалися.

Ми знали, як вони будуть грати, я попереджав гравців. У нас були моменти, але ми їх не реалізували і дали їм відчути впевненість. Наші заміни? Гравці вийшли, коли рахунок вже був 0:3. Було вже важко щось виправити.

Сподіваюся, в нашому наступному матчі буде менше агресії. Це свято було зіпсовано агресивною поведінкою представників "Шахтаря". Давно не бачив стільки агресії, це неповага до нас як до команди", - цитує Луческу Sport.ua.

Матч за Суперкубок України повинен був відбутися 24 липня, але через навантаження на футболістів у зв'язку з Євро-2020 битву за трофей перенесли на 22 вересня.

на 22 вересня. Для "Шахтаря" це 9-та перемога в турнірі. Стільки ж разів трофей вигравало і "Динамо".

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