"Сильний жест": Костюк пояснила, чому потиснула руку ексросіянці на турнірі в Римі

Марта Костюк / © Associated Press

Реклама

Українська тенісистка Марта Костюк розповіла про рішення потиснути руку ексросіянці Дар'ї Касаткіній після перемоги над нею в другому раунді турніру WTA 1000 в Римі.

"Насправді підготовка до цього кроку тривала досить довго. Велася активна і комплексна комунікація – зокрема з Федерацією тенісу України. Жодне рішення не ухвалювали поспіхом чи в односторонньому порядку – це була спільна, виважена позиція. До того ж, під час Кубка Біллі Джин Кінг ми обговорювали це і з іншими українськими гравцями – було важливо почути різні думки.

Я рада, що все сталося саме так. Це був сильний, символічний і, на мою думку, потрібний жест. Важливо, щоб світ бачив і розумів, якою є наша позиція. І приємно, що історію підхопили такі медіа, як BBC і The Guardian, – це означає, що меседж справді був почутий.

Реклама

Звісно, кожен має право на власний вибір. Але вважаю, що Дар'я – приклад того, як навіть у складних обставинах можна залишатися людиною. Такі речі мають звучати вголос. Я отримала багато щирих і теплих відгуків. Це був важливий день – і для мене особисто, і для всієї нашої команди", – сказала Костюк в інтерв'ю порталу "Великий теніс України".

Зазначимо, що Касаткіна ще 2022 року публічно засудила збройну агресію РФ проти України, а навесні 2025-го відмовилася від російського громадянства та почала виступати під австралійським прапором.

Також Дар'я погоджувалася з необхідністю "бану" російських команд і заявляла, що для неї небезпечно повертатись на батьківщину через путінський режим.

Нагадаємо, українські тенісистки, серед яких і Костюк, принципово відмовилися від рукостискань з росіянками та білорусками після початку повномасштабної війни РФ проти України.

Реклама