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Син Андрія Шевченка перейшов до клубу із сьомого дивізіону чемпіонату Англії
Крістіан Шевченко гратиме на напівпрофесійному рівні.
Крістіан Шевченко, син легендарного форварда та чинного президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Шевченка, перейшов до англійського клубу "Шолінг", який виступає у сьомому дивізіоні країни.
Про підписання контракту з 19-річним нападником повідомив офіційний сайт клубу.
"Ми раді вітати 19-річного Крістіана в розташуванні нашої команди. Він розпочинав свою кар'єру в академії "Челсі", а в грудні 2022 року приєднався до "Тоттенгема", де працював під керівництвом Яя Туре.
У липні 2023-го футболіст перейшов до "Вотфорда", пройшов усі ступені молодіжної системи клубу, перш ніж підписати професійний контракт в липні 2025 року.
Крім клубної кар'єри, Крістіан отримав досвід на міжнародній арені, представляючи Україну на чемпіонаті світу U-20. Тепер він робить наступний крок у своїй кар'єрі.
Крістіан підсилить склад команди, прагнучи розвинути свій досвід, здобутий у дорослому футболі. Ми раді вітати футболіста і з нетерпінням чекаємо на можливість побачити його в дії", — повідомив англійський клуб.
"Шолінг" виступає у сьомому за рангом дивізіоні чемпіонату Англії, де посідає 16-те місце. Це напівпрофесійний рівень.
Син Андрія Шевченка розпочинав кар'єру в академії "Челсі", після чого перебував у структурах "Тоттенгема" та "Вотфорда". З останнім футболіст підписав професійний контракт, але в команді не затримався і став вільним агентом.
2024 року Крістіан отримав український паспорт і був викликаний до юнацької збірної України (U-19), після чого їздив у складі "синьо-жовтих" на молодіжний чемпіонат світу (U-20).
Загалом на молодіжному рівні у складі збірних України U-19 та U-20 він провів 15 матчів, не забивши жодного гола.
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