Син Андрія Шевченка перейшов до клубу із сьомого дивізіону чемпіонату Англії

Крістіан Шевченко / sholingfc.co.uk

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Крістіан Шевченко, син легендарного форварда та чинного президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Шевченка, перейшов до англійського клубу "Шолінг", який виступає у сьомому дивізіоні країни.

Про підписання контракту з 19-річним нападником повідомив офіційний сайт клубу.

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"Ми раді вітати 19-річного Крістіана в розташуванні нашої команди. Він розпочинав свою кар'єру в академії "Челсі", а в грудні 2022 року приєднався до "Тоттенгема", де працював під керівництвом Яя Туре.

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У липні 2023-го футболіст перейшов до "Вотфорда", пройшов усі ступені молодіжної системи клубу, перш ніж підписати професійний контракт в липні 2025 року.

Крім клубної кар'єри, Крістіан отримав досвід на міжнародній арені, представляючи Україну на чемпіонаті світу U-20. Тепер він робить наступний крок у своїй кар'єрі.

Крістіан підсилить склад команди, прагнучи розвинути свій досвід, здобутий у дорослому футболі. Ми раді вітати футболіста і з нетерпінням чекаємо на можливість побачити його в дії", — повідомив англійський клуб.

"Шолінг" виступає у сьомому за рангом дивізіоні чемпіонату Англії, де посідає 16-те місце. Це напівпрофесійний рівень.

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Син Андрія Шевченка розпочинав кар'єру в академії "Челсі", після чого перебував у структурах "Тоттенгема" та "Вотфорда". З останнім футболіст підписав професійний контракт, але в команді не затримався і став вільним агентом.

2024 року Крістіан отримав український паспорт і був викликаний до юнацької збірної України (U-19), після чого їздив у складі "синьо-жовтих" на молодіжний чемпіонат світу (U-20).

Загалом на молодіжному рівні у складі збірних України U-19 та U-20 він провів 15 матчів, не забивши жодного гола.

Раніше повідомлялося, що збірна України розгромно програла Північній Ірландії у Лізі націй.

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Також ми розповідали, що Ярмоленко прокоментував розгромне фіаско збірної України від Північної Ірландії у Лізі націй.

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