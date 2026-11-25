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Син Андрія Шевченка змінив клуб у сьомій англійській лізі
Крістіан Шевченко продовжить грати на напівпрофесійному рівні.
Крістіан Шевченко, син легендарного форварда та чинного президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Шевченка, перейшов до англійського "Бейзінгсток Таун".
Про підписання контракту з 20-річним вінгером повідомляється в Instagram клубу із 7-го дивізіону чемпіонату Англії. Деталі співпраці не розголошуються.
Наразі "Бейзінгсток Таун" посідає 12-те місце у сьомому за статусом дивізіоні чемпіонату Англії. Це напівпрофесійний рівень.
Українець вже встиг зіграти кілька матчів за свою команду та забити голи у ворота "Генворт Вілли" (1:1) і "Чіппінгем Таун" (2:1).
Син Андрія Шевченка розпочинав кар'єру в академії "Челсі", після чого перебував у структурах "Тоттенгема" та "Вотфорда". З останнім футболіст підписав професійний контракт, але в команді не затримався і став вільним агентом.
На початку жовтня повідомлялося, що він перейшов до "Шолінга" із сьомої англійської ліги, однак тепер виступатиме за іншу команду на цьому ж рівні.
2024 року Крістіан отримав український паспорт і був викликаний до юнацької збірної України (U-19), після чого їздив у складі "синьо-жовтих" на молодіжний чемпіонат світу (U-20).
Загалом на молодіжному рівні у складі збірних України U-19 та U-20 він провів 15 матчів, не забивши жодного гола.
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" розчавив "Фенербахче" в Юнацькій лізі УЄФА.