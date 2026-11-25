Крістіан Шевченко / facebook.com/basingstoketownfc

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Крістіан Шевченко, син легендарного форварда та чинного президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Шевченка, перейшов до англійського "Бейзінгсток Таун".

Про підписання контракту з 20-річним вінгером повідомляється в Instagram клубу із 7-го дивізіону чемпіонату Англії. Деталі співпраці не розголошуються.

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Наразі "Бейзінгсток Таун" посідає 12-те місце у сьомому за статусом дивізіоні чемпіонату Англії. Це напівпрофесійний рівень.

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Українець вже встиг зіграти кілька матчів за свою команду та забити голи у ворота "Генворт Вілли" (1:1) і "Чіппінгем Таун" (2:1).

Син Андрія Шевченка розпочинав кар'єру в академії "Челсі", після чого перебував у структурах "Тоттенгема" та "Вотфорда". З останнім футболіст підписав професійний контракт, але в команді не затримався і став вільним агентом.

На початку жовтня повідомлялося, що він перейшов до "Шолінга" із сьомої англійської ліги, однак тепер виступатиме за іншу команду на цьому ж рівні.

2024 року Крістіан отримав український паспорт і був викликаний до юнацької збірної України (U-19), після чого їздив у складі "синьо-жовтих" на молодіжний чемпіонат світу (U-20).

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Загалом на молодіжному рівні у складі збірних України U-19 та U-20 він провів 15 матчів, не забивши жодного гола.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" розчавив "Фенербахче" в Юнацькій лізі УЄФА.

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