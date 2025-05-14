Кріштіану Роналду-молодший / © instagram.com/cristiano

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Син зіркового форварда саудівського “Аль-Насра” Кріштіану Роналду, Кріштіану-молодший, дебютував за збірну Португалії віком до 15 років.

14‑річний нападник вийшов на поле в ​​матчі, в якому португальська команда здобула перемогу над однолітками з Японії з рахунком 4:1.

Роналду-молодший з'явився на полі на 54-й хвилині поєдинку за рахунку 3:0 на користь португальців.

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У себе в Instagram п'ятиразовий володар “Золотого м'яча” відреагував на дебют сина за національну команду.

“Вітаю з дебютом за збірну Португалії, синку. Дуже пишаюся тобою”, — написав Роналду, опублікувавши фото з матчу Кріштіану-молодшого.

Раніше повідомлялося, що Роналду потрапив до рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів в історії.