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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Син Роналду дебютував за юнацьку збірну Португалії — батько відреагував

Кріштіану-молодший уперше зіграв за збірну Португалії U-15.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Кріштіану Роналду-молодший

Кріштіану Роналду-молодший / © instagram.com/cristiano

Син зіркового форварда саудівського “Аль-Насра” Кріштіану Роналду, Кріштіану-молодший, дебютував за збірну Португалії віком до 15 років.

14‑річний нападник вийшов на поле в ​​матчі, в якому португальська команда здобула перемогу над однолітками з Японії з рахунком 4:1.

Роналду-молодший з'явився на полі на 54-й хвилині поєдинку за рахунку 3:0 на користь португальців.

У себе в Instagram п'ятиразовий володар “Золотого м'яча” відреагував на дебют сина за національну команду.

“Вітаю з дебютом за збірну Португалії, синку. Дуже пишаюся тобою”, — написав Роналду, опублікувавши фото з матчу Кріштіану-молодшого.

Раніше повідомлялося, що Роналду потрапив до рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів в історії.

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