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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Син Роналду оформив перший дубль і допоміг юнацькій збірній Португалії здобути трофей (відео)

Кріштіану-молодший забив свої перші голи за збірну Португалії U-15.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Кріштіану Роналду-молодший

Кріштіану Роналду-молодший / © x.com/SVargasOK

Син зіркового форварда саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду, Кріштіану-молодший, оформив перший дубль за збірну Португалії віком до 15 років.

Сталося це у фіналі міжнародного турніру імені Влатко Марковича проти однолітків з Хорватії.

14-річний нападник вийшов у стартовому складі португальської збірної і вже на 13-й хвилині відкрив рахунок у матчі, завдавши потужного удару лівою ногою під поперечину.

Роналду-молодший відсвяткував гол у фірмовому стилі свого батька – розвів руки убік після стрибка та прокричав "Siuuu!".

На цьому він не зупинився і на 43-й хвилині оформив дубль, головою замкнувши простріл з правого флангу.

Завдяки дублю Кріштіану-молодшого португальці обіграли хорватів з рахунком 3:2 і здобули перемогу на престижному юнацькому турнірі.

Це перші голи Роналду-молодшого за юнацьку збірну Португалії. Раніше він дебютував у її складі в поєдинку з Японією.

"Вітаю з дебютом за збірну Португалії, синку. Дуже пишаюся тобою", – написав Роналду на своїй сторінці в Instagram після першого матчу сина за юнацьку національну команду.

Раніше повідомлялося, що Роналду потрапив до рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів в історії.

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