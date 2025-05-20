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Син Роналду оформив перший дубль і допоміг юнацькій збірній Португалії здобути трофей (відео)
Кріштіану-молодший забив свої перші голи за збірну Португалії U-15.
Син зіркового форварда саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду, Кріштіану-молодший, оформив перший дубль за збірну Португалії віком до 15 років.
Сталося це у фіналі міжнародного турніру імені Влатко Марковича проти однолітків з Хорватії.
14-річний нападник вийшов у стартовому складі португальської збірної і вже на 13-й хвилині відкрив рахунок у матчі, завдавши потужного удару лівою ногою під поперечину.
Роналду-молодший відсвяткував гол у фірмовому стилі свого батька – розвів руки убік після стрибка та прокричав "Siuuu!".
На цьому він не зупинився і на 43-й хвилині оформив дубль, головою замкнувши простріл з правого флангу.
Завдяки дублю Кріштіану-молодшого португальці обіграли хорватів з рахунком 3:2 і здобули перемогу на престижному юнацькому турнірі.
Це перші голи Роналду-молодшого за юнацьку збірну Португалії. Раніше він дебютував у її складі в поєдинку з Японією.
"Вітаю з дебютом за збірну Португалії, синку. Дуже пишаюся тобою", – написав Роналду на своїй сторінці в Instagram після першого матчу сина за юнацьку національну команду.
Раніше повідомлялося, що Роналду потрапив до рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів в історії.