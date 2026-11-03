- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 45
- Час на прочитання
- 1 хв
Син Роналду отримав дебютний виклик до збірної Португалії U-17
Раніше Кріштіану-молодший грав за Португалію U-15 та U-16.
Син легендарного форварда саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду, Кріштіану-молодший, отримав дебютний виклик до збірної Португалії U-17.
Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
16-річний син п'ятиразового володаря "Золотого м'яча" потрапив до заявки з 23 гравців, який візьмуть участь у матчах кваліфікації на Євро-2027.
Попереду на Португалію U-17 чекають три матчі відбору на чемпіонат Європи. 11 листопада команда зіграє проти Андорри U-17, 14 листопада — проти Болгарії U-17, 17 листопада — проти Сербії U-17.
Кріштіану-молодший наразі виступає за "Аль-Наср" U-17. Раніше він виховувався в академіях "Ювентуса" та "Манчестер Юнайтед".
На рахунку гравця вже є виступи за Португалію U-15 та U-16, де він загалом провів 13 матчів і забив п'ять голів.
Раніше повідомлялося, що Роналду офіційно дискваліфікували після скандалу в збірній Португалії.