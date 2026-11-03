Син Роналду отримав дебютний виклик до збірної Португалії U-17

Кріштіану Роналду-молодший / © instagram.com/cristiano

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Син легендарного форварда саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду, Кріштіану-молодший, отримав дебютний виклик до збірної Португалії U-17.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

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16-річний син п'ятиразового володаря "Золотого м'яча" потрапив до заявки з 23 гравців, який візьмуть участь у матчах кваліфікації на Євро-2027.

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Попереду на Португалію U-17 чекають три матчі відбору на чемпіонат Європи. 11 листопада команда зіграє проти Андорри U-17, 14 листопада — проти Болгарії U-17, 17 листопада — проти Сербії U-17.

Кріштіану-молодший наразі виступає за "Аль-Наср" U-17. Раніше він виховувався в академіях "Ювентуса" та "Манчестер Юнайтед".

На рахунку гравця вже є виступи за Португалію U-15 та U-16, де він загалом провів 13 матчів і забив п'ять голів.

Раніше повідомлялося, що Роналду офіційно дискваліфікували після скандалу в збірній Португалії.

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