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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Син Роналду отримав дебютний виклик до збірної Португалії U-17

Раніше Кріштіану-молодший грав за Португалію U-15 та U-16.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Кріштіану Роналду-молодший

Кріштіану Роналду-молодший / © instagram.com/cristiano

Син легендарного форварда саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду, Кріштіану-молодший, отримав дебютний виклик до збірної Португалії U-17.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

16-річний син п'ятиразового володаря "Золотого м'яча" потрапив до заявки з 23 гравців, який візьмуть участь у матчах кваліфікації на Євро-2027.

Попереду на Португалію U-17 чекають три матчі відбору на чемпіонат Європи. 11 листопада команда зіграє проти Андорри U-17, 14 листопада — проти Болгарії U-17, 17 листопада — проти Сербії U-17.

Кріштіану-молодший наразі виступає за "Аль-Наср" U-17. Раніше він виховувався в академіях "Ювентуса" та "Манчестер Юнайтед".

На рахунку гравця вже є виступи за Португалію U-15 та U-16, де він загалом провів 13 матчів і забив п'ять голів.

Раніше повідомлялося, що Роналду офіційно дискваліфікували після скандалу в збірній Португалії.

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