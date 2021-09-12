"Сюсюкання" не буде": український олімпійський чемпіон у гімнастиці пригрозив ультиматумом і зміною громадянства

Країна може втратити титулованого спортсмена.

Дискваліфікований за допінг олімпійський чемпіон 2016 року український гімнаст Олег Верняєв заявив, що може змінити громадянство і продовжити виступ вже під прапором іншої країни.

"Чи готовий представляти Україну на Олімпіаді-2024? Якщо зменшать термін дискваліфікації. Ну як: у нас тут паралельно йде конфлікт у збірній. І якщо мене повернуть у спорт, то, скажімо так, "сюсюкання" не буде - буде ультиматум: або я готуюся за повним карт-бланшом, мені готують усі умови, які потрібні, та прибирають усіх тих людей, які мені заважають. Або ж відпускайте мене і я йду туди, де мені буде зручно працювати.

Куди? Я про це ще не думав, не шукав собі ніяких пропозицій, оскільки я ще не повернувся у спорт. Просто говорю: або я потрібен і робіть мені повні умови, або ж не потрібен і відпускайте

Я хочу займатися гімнастикою та виступати. І хочу робити це вдома. І розраховую, що приймуть "правильну" сторону. Мені наша молодь не заважає, я її тільки підтримую. А якщо вона комусь заважає, то вони або бояться конкуренції, або я не знаю.

Я ж професійний гімнаст, у мене вже вік підходить. Залишається лише один цикл до Парижа-2024, коли я розумію, що виграватиму медалі. Навіщо мені йти, коли я можу тут виступати? Якщо я тут не потрібен, то я піду туди, де я буду потрібен", - цитує Верняєва "Суспільне".

Верняєв - олімпійський чемпіон, чемпіон світу та багаторазовий переможець першості Європи.

Напередодні Олімпіади-2020 гімнаста дискваліфікували на чотири роки через виявлений у його крові допінг.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Верняєв привітав російську збірну з перемогою на Олімпіаді.

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