Так і до вильоту недалеко: учасник єврокубків неочікувано програв аутсайдеру УПЛ

Так і до вильоту недалеко: учасник єврокубків неочікувано програв аутсайдеру УПЛ

Львів'яни вирвали мінімальну перемогу в Ковалівці.

"Колос" поступився "Львову" в поєдинку 13-го туру української Прем'єр-ліги. Матч у Ковалівці завершився несподіваною поразкою господарів - 0:1 .

Тривалий час команди не могли вразити ворота одна одної, але наприкінці зустрічі команда Олега Дулуба все ж забила переможний м'яч.

Його автором на 83-й хвилині став 21-річний захисник Олександр Романчук. Це його дебютний гол в Чемпіонаті України.

"Колос", який влітку представляв Україну в кваліфікації Ліги конференцій , все далі від того, щоб отримати це право й наступного сезону. Ковалівці з 11 балами залишилися на 11-й позиції. "Львів" (10 очок) піднявся на 12-те місце.

, все далі від того, щоб отримати це право й наступного сезону. Ковалівці з 11 балами залишилися на 11-й позиції. "Львів" (10 очок) піднявся на 12-те місце. У 14-му турі УПЛ львів'яни приймуть "Десну", а "Колос" вдома зустрінеться з "Шахтарем". Матчі відбудуться 7 листопада.

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