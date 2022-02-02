Так і не вийшов з відпустки: відомий український клуб розпустив команду

Керівництво донецького клубу не має коштів на утримання команди.
Керівництво "Олімпіка" оголосило на командних зборах, що не має коштів і тому змушене розпустити команду.
Про це повідомляє Footboom.
Гравцям надається статус вільних агентів, з сьогодні вони можуть працевлаштовуватися в інших клубах.
Президент ПФЛ Олександр Каденко зазначив, що поки що не володіє інформацією про можливе зняття "Олімпіка" з чемпіонату.
"З клубу до нас ніхто не звертався, офіційних паперів ми не отримували. Зв'язуватимемося з керівниками "Олімпіка", з'ясовуватимемо причини. Перед стартом мене присягали запевняли, що донецький клуб сезон точно дограє",- зазначив функціонер.
Якщо інформація отримає офіційне підтвердження, у Першій лізі залишиться 15 учасників. У матчах сезону "Олімпіку" будуть зараховані технічні поразки (0:3).
- Влітку президент донецького "Олімпіка" Владислав Гельзін, якого раніше усунули від футбольної діяльності на п'ять років, повідомив, що клуб знімається з розіграшу Української Прем'єр-ліги (УПЛ).
- Після цього команда стала вистувати у Першій лізі. "Олімпік" провалив кінцівку осені, програвши шість із останніх семи матчів у 2021 році. Зимувати команда Сергія Литовченка відправилася на 11-му місці у таблиці Першої ліги.
Читайте також:
Суперники вже хвилюються: Усик показав, як майстерно пробиває головою (відео)
Ефектний м'яч Малиновського зі штрафної визнали найкращим голом "Аталанти" місяця (відео)
Український футболіст став найкращим молодим захисником, який виступає поза топ-5 ліг Європи