Так і не вийшов з відпустки: відомий український клуб розпустив команду

Так і не вийшов з відпустки: відомий український клуб розпустив команду

Керівництво донецького клубу не має коштів на утримання команди.

Керівництво "Олімпіка" оголосило на командних зборах, що не має коштів і тому змушене розпустити команду.

Про це повідомляє Footboom.

Гравцям надається статус вільних агентів, з сьогодні вони можуть працевлаштовуватися в інших клубах.

Президент ПФЛ Олександр Каденко зазначив, що поки що не володіє інформацією про можливе зняття "Олімпіка" з чемпіонату.

"З клубу до нас ніхто не звертався, офіційних паперів ми не отримували. Зв'язуватимемося з керівниками "Олімпіка", з'ясовуватимемо причини. Перед стартом мене присягали запевняли, що донецький клуб сезон точно дограє",- зазначив функціонер.

Якщо інформація отримає офіційне підтвердження, у Першій лізі залишиться 15 учасників. У матчах сезону "Олімпіку" будуть зараховані технічні поразки (0:3).

Влітку президент донецького "Олімпіка" Владислав Гельзін , якого раніше усунули від футбольної діяльності на п'ять років, повідомив, що клуб знімається з розіграшу Української Прем'єр-ліги (УПЛ).

якого раніше на п'ять років, повідомив, що клуб знімається з (УПЛ). Після цього команда стала вистувати у Першій лізі. "Олімпік" провалив кінцівку осені, програвши шість із останніх семи матчів у 2021 році. Зимувати команда Сергія Литовченка відправилася на 11-му місці у таблиці Першої ліги.

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