"Так мене ще ніколи не малювали": Берінчик показав своє обличчя після поразки від Ноукса

Денис Берінчик / Lucky Punch

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Український ексчемпіон світу з боксу в легкій вазі Денис Берінчик показав наслідки поразки від британця Сема Ноукса.

У поєдинку, який відбувся 29 серпня на "O2 Arena" у Лондоні, Денис програв одностайним рішенням суддів: 90:100, 91:99, 92:98. На кону стояв титул WBO International.

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Після поєдинку Берінчик виклав відео в Instagram, показавши своє обличчя, вкрите купою гематом.

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"Так мене ще ніколи не малювали", — сказав Берінчик, дивлячись на своє обличчя.

Денис Берінчик / instagram.com/berinchyk

Поразка від Ноукса стала для 38-річного Берінчика другою в кар'єрі. До цього він виходив на ринг у лютому 2025 року, коли нокаутом програв американцю Кейшону Девісу та втратив титул WBO у легкій вазі.

Тренер Дениса розповідав, що його підопічний не був належним чином готовий до того бою через травму, а саме розрив плечової губи. Після цього українець переніс дві операції на плечі та проходив тривалий процес відновлення.

Зазначимо, що Берінчик здобув титул WBO у травні 2024 року, роздільним рішенням суддів здолавши мексиканця Емануеля Наваррете.

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Берінчик — срібний призер Олімпіади-2012 та срібний призер чемпіонату світу 2011 року. На профірингу в його активі 19 перемог (9 — нокаутом) та дві поразки.

На рахунку 29-річного Ноукса 19 перемог (16 — нокаутом) та одна поразка на профірингу.

Нагадаємо, поєдинок Ноукс — Берінчик відбувся в андеркарді бою між британцем Мозесом Ітаумою та хорватом Філіпом Хрговичем за вакантний титул IBF у надважкій вазі, від якого відмовився українець Олександр Усик. Хргович сенсаційно нокаутував Ітауму та став чемпіоном світу.

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