ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
198
Час на прочитання
2 хв

"Так мене ще ніколи не малювали": Берінчик показав своє обличчя після поразки від Ноукса

Українець одностайним рішенням суддів програв бій за титул WBO International.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Денис Берінчик

Денис Берінчик / Lucky Punch

Український ексчемпіон світу з боксу в легкій вазі Денис Берінчик показав наслідки поразки від британця Сема Ноукса.

У поєдинку, який відбувся 29 серпня на "O2 Arena" у Лондоні, Денис програв одностайним рішенням суддів: 90:100, 91:99, 92:98. На кону стояв титул WBO International.

Після поєдинку Берінчик виклав відео в Instagram, показавши своє обличчя, вкрите купою гематом.

"Так мене ще ніколи не малювали", — сказав Берінчик, дивлячись на своє обличчя.

Денис Берінчик / instagram.com/berinchyk

Денис Берінчик / instagram.com/berinchyk

Поразка від Ноукса стала для 38-річного Берінчика другою в кар'єрі. До цього він виходив на ринг у лютому 2025 року, коли нокаутом програв американцю Кейшону Девісу та втратив титул WBO у легкій вазі.

Тренер Дениса розповідав, що його підопічний не був належним чином готовий до того бою через травму, а саме розрив плечової губи. Після цього українець переніс дві операції на плечі та проходив тривалий процес відновлення.

Зазначимо, що Берінчик здобув титул WBO у травні 2024 року, роздільним рішенням суддів здолавши мексиканця Емануеля Наваррете.

Берінчик — срібний призер Олімпіади-2012 та срібний призер чемпіонату світу 2011 року. На профірингу в його активі 19 перемог (9 — нокаутом) та дві поразки.

На рахунку 29-річного Ноукса 19 перемог (16 — нокаутом) та одна поразка на профірингу.

Нагадаємо, поєдинок Ноукс — Берінчик відбувся в андеркарді бою між британцем Мозесом Ітаумою та хорватом Філіпом Хрговичем за вакантний титул IBF у надважкій вазі, від якого відмовився українець Олександр Усик. Хргович сенсаційно нокаутував Ітауму та став чемпіоном світу.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie