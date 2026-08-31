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"Так мене ще ніколи не малювали": Берінчик показав своє обличчя після поразки від Ноукса
Українець одностайним рішенням суддів програв бій за титул WBO International.
Український ексчемпіон світу з боксу в легкій вазі Денис Берінчик показав наслідки поразки від британця Сема Ноукса.
У поєдинку, який відбувся 29 серпня на "O2 Arena" у Лондоні, Денис програв одностайним рішенням суддів: 90:100, 91:99, 92:98. На кону стояв титул WBO International.
Після поєдинку Берінчик виклав відео в Instagram, показавши своє обличчя, вкрите купою гематом.
"Так мене ще ніколи не малювали", — сказав Берінчик, дивлячись на своє обличчя.
Поразка від Ноукса стала для 38-річного Берінчика другою в кар'єрі. До цього він виходив на ринг у лютому 2025 року, коли нокаутом програв американцю Кейшону Девісу та втратив титул WBO у легкій вазі.
Тренер Дениса розповідав, що його підопічний не був належним чином готовий до того бою через травму, а саме розрив плечової губи. Після цього українець переніс дві операції на плечі та проходив тривалий процес відновлення.
Зазначимо, що Берінчик здобув титул WBO у травні 2024 року, роздільним рішенням суддів здолавши мексиканця Емануеля Наваррете.
Берінчик — срібний призер Олімпіади-2012 та срібний призер чемпіонату світу 2011 року. На профірингу в його активі 19 перемог (9 — нокаутом) та дві поразки.
На рахунку 29-річного Ноукса 19 перемог (16 — нокаутом) та одна поразка на профірингу.
Нагадаємо, поєдинок Ноукс — Берінчик відбувся в андеркарді бою між британцем Мозесом Ітаумою та хорватом Філіпом Хрговичем за вакантний титул IBF у надважкій вазі, від якого відмовився українець Олександр Усик. Хргович сенсаційно нокаутував Ітауму та став чемпіоном світу.