"Так можна лише білим хлопцям": чоловік Серени Вільямс відреагував на скандал з росіянином у півфіналі Australian Open

"Так можна лише білим хлопцям": чоловік Серени Вільямс відреагував на скандал з росіянином у півфіналі Australian Open

Оганян обурився поведінкою Медведєва.

Російський тенісист Данило Медведєв оскандалився під час півфінального матчу Australian Open-2022 проти Стефаноса Ціціпаса. Після другого сету друга ракетка світу накричав на суддю через підказки батька суперника і навіть назвав його тупим.

Алексіс Оганян, чоловік американської тенісистки Серени Вільямс, прокоментував поведінку росіянина.

"Штраф...Обурення в медіа...Карикатури... Це все ще буде, так? Ні, звичайно, нічого не буде. Я не проти, щоб гравці кричали на суддів. Але нехай це буде дозволено всім, а не лише білим хлопцям", – написав Оганян у Twitter.

A penalty... media outrage... satirical cartoons... those are all coming, right? No, of course they're not. (I have no problem w players yelling at umpires — but let them *all* do it — not just the white guys). https://t.co/Veoneqq1ny — AlexisOhanian.eth 7️⃣7️⃣6️⃣ (@alexisohanian) January 28, 2022

Поєдинок завершився перемогою Медведєва - 7:6, 4:6, 6:4, 6:1.

У фіналі Відкритого чемпіонату Австралії росіянин зіграє з іспанцем Рафаелем Надалем, який в іншому півфіналі обіграв італійця Маттео Берреттіні - 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

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