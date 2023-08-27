"Так переможе Україна після будь-яких підступних ударів": реакція соцмереж на тріумф Усика над Дюбуа

У ніч проти 27 серпня українець Олександр Усик видовищно нокаутував британця Даніеля Дюбуа та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

Український чемпіон здобув дострокову перемогу над британським претендентом у 9-му раунді. Рефері зупинив поєдинок після того, як британець вдруге побував у нокдауні.

Уболівальники емоційно відреагували на перемогу Усика в соцмережах. Не забули вони і про момент у п'ятому раунді, коли британець потужним ударом влучив українцю нижче пояса.

"Щойно Усик переміг у важкому бою з ударом нижче пояса, однак, він встав і переміг, як переможе й Україна після будь-яких підступних ударів! Слава Україні!"

"Так, Усик, як завжди, на висоті! Був дуже брудний удар від Дюбуа нижче пояса, але Сашко йому добряче потім наваляв, і водночас, зробив це чисто. Але зрозуміло було, що у Дюбуа від самого початку не було жодного шансу"

"Усик – жива легенда! Слава Україні! Героям слава!"

"Усик витримав удар нижче пояса, а потім знищив Дюбуа"

"Як заповідав Мухаммед Алі, Усик на ногах пурхає як метелик. Особливо помітно у його ваговій категорії"

"Урааааа!!! Усик переміг!!!! Слава Україні. Слава ЗСУ. Завдяки ЗСУ це все відбувається"

"Сподівалася, але не розраховувала, але Усик знатно наваляв Дюбуа! Браво! Я у захопленні! Слава Україні!"

"Усик – це просто інший рівень боксу"

Тепер в активі 36-річного Усика 21 перемога (14 – нокаутом) у 21 поєдинку. П'ять із них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Для 25-річного Дюбуа поразка від Усика стала другою в кар'єрі. Також на його рахунку 19 перемог (18 – нокаутом).

Нагадаємо, Усик присвятив перемогу над Дюбуа Україні та її захисникам. Після завершення бою Олександр у ринзі голосно прокричав "ЗСУ".

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