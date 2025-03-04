"Так страшно мені ще не було": призерка Олімпійських ігор відреагувала на обстріл росіянами Одеси

Анжеліка Терлюга разом з маленькою донечкою в паркінгу ховалася від ударів окупантів.

Срібна призерка Олімпійських ігор-2020 каратистка Анжеліка Терлюга відреагувала на обстріл російськими загарбниками Одеси 3 березня 2025 року.

32-річна спортсменка, яка у грудні минулого року вперше стала мамою, розповіла, що сильно злякалася і була змушена разом з донькою в паркінгу ховатися від ударів окупантів.

"Так страшно мені ще не було… Дуже-дуже близько та гучно було… Я вже по-іншому сприймаю такі атаки, бо не хочу для нашої дитини такого життя. Співчуваю всім, хто постраждав від атаки. Я плачу від того, що відбувається.

Ти сидиш в паркінгу з маленькою дитиною та собакою і просто не розумієш що, як, куди, де цей кінець… Де взяти сили та рішення", – написала Терлюга в сторіз Instagram.

Анжеліка Терлюга відреагувала на удар росіян по Одесі / Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga

Зазначимо, що Терлюга також є багаторазовою чемпіонкою Європи, призеркою чемпіонату світу та 16-разовою переможницею етапів Прем'єр-ліги з карате.

У вересні 2021 року вона вийшла заміж за свого коханого, тренера Володимира Зарецького. 21 грудня 2024-го Анжеліка народила доньку, яку назвали Ніколь.

Раніше повідомлялося, що в Одесі від російського обстрілу постраждав будинок колишнього футболіста "Динамо".

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