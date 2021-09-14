"Така гаряча і сексуальна": зіркова біатлоністка в купальнику захопила кадром з відпочинку

Спортсменка релаксувала на Сардинії.
Зіркова італійська біатлоністка Доротея Вірер порадувала шанувальників новим пікантним кадром.
31-річна спортсменка поділилася в Instagram фото, на якому вона позувала перед камерою в купальнику на пляжі на Сардинії.
Один із підписників Доротеї відреагував на знімок словами: "Ти така гаряча і сексуальна".
- Вірер - триразова чемпіонка світу та дворазова володарка Кубка світу.
- На Олімпіадах на рахунку італійки дві бронзові нагороди.
- У 2015 році біатлоністка вийшла заміж за співробітника Італійської федерації зимових видів спорту Стефано Коррадіні.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Вірер розохотила фанатів знімками в купальнику.