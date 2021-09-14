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"Така гаряча і сексуальна": зіркова біатлоністка в купальнику захопила кадром з відпочинку

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"Така гаряча і сексуальна": зіркова біатлоністка в купальнику захопила кадром з відпочинку

instagram.com/dorothea_wierer

Спортсменка релаксувала на Сардинії.

Зіркова італійська біатлоністка Доротея Вірер порадувала шанувальників новим пікантним кадром.

31-річна спортсменка поділилася в Instagram фото, на якому вона позувала перед камерою в купальнику на пляжі на Сардинії.

© instagram.com/dorothea_wierer
instagram.com/dorothea_wierer

Один із підписників Доротеї відреагував на знімок словами: "Ти така гаряча і сексуальна".

  • Вірер - триразова чемпіонка світу та дворазова володарка Кубка світу.
  • На Олімпіадах на рахунку італійки дві бронзові нагороди.
  • У 2015 році біатлоністка вийшла заміж за співробітника Італійської федерації зимових видів спорту Стефано Коррадіні.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Вірер розохотила фанатів знімками в купальнику.

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