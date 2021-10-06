Таке не береться: ексфутболіст "Шахтаря" забив фантастичний м'яч у Чемпіонаті Бразилії (відео)

Але це диво не врятувало його команду від поразки.

Колишній футболіст донецького "Шахтаря" Дуглас Коста, який наразі виступає за "Греміо", відзначився фантастичним голом у матчі Чемпіонату Бразилії.

31-річний півзахисник на 85 хвилині зустрічі проти "Спорт Ресіфі" метрів з 25 "поклав" ігрове знаряддя точно в дальній кут воріт суперника. Голкіпер намагався врятувати свою команду від пропущеного голу, але удар виявився дуже чітким за траєкторією, тому воротар виявився в цій ситуації безсилим.

До вашої уваги відеоогляд цієї гри. Забитий м'яч Кости дивіться, починаючи від 2:50.

Утім, цей шедевр у виконанні Кости не зумів врятувати "Греміо" від поразки. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь "Спорт Ресіфі".

Коста виступав за "Шахтар" від 2010 до 2015 року;

У складі "гірників" Дуглас зіграв 202 матчі, забив 38 м'ячів і виграв 11 трофеїв.

Додамо, що Коста виступає за "Греміо" на правах оренди з туринського "Ювентуса". Цього сезону на його рахунку 16 ігор, один забитий м'яч та одна результативна передача.

Раніше цей футболіст забив неймовірно крутий гол на тренуванні.

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