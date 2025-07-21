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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
330
Час на прочитання
2 хв

"Такі бійці з'являються раз у покоління": ексчемпіон світу оцінив перемогу Усика над Дюбуа

Ріккі Хаттон висловив захоплення українським чемпіоном.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © instagram.com/queensberrypromotions

Колишній чемпіон світу Ріккі Хаттон прокоментував перемогу Олександра Усика над Даніелем Дюбуа у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

"Він просто щоразу вражає, коли ми його бачимо, правда ж? Ви розумієте, про що я? Те, як він впорався з Тайсоном Ф'юрі, поступаючись у розмаху рук та зрості, а про поєдинки з Джошуа й говорити не потрібно.

Я не думаю, що Даніель міг зробити набагато більше, ніж він зробив. Він мав гідний вигляд, боксував зібрано. Але, знаєте, потрібно віддати належне Усику.

Такі бійці, як Усик, з'являються раз у покоління. Він боксував зібрано, змушував суперника промахуватися, а потім влучив у нього. Він просто ніколи не припиняє мене дивувати. Щоразу, коли я його бачу, він стає ще кращим", – сказав Хаттон для iFL TV.

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Після бою Олександр розповів, кому присвячує перемогу над Дюбуа, подякувавши воїнам ЗСУ, які на фронті боронять Україну від російських окупантів.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

Нагадаємо, на перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі та Володимир Кличко.

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