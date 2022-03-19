"Такий народ неможливо перемогти": відомий український футболіст висловився про війну з російськими окупантами

Зозуля не вірить у можливість поразки України.

Відомий український футболіст Роман Зозуля впевнений, що Україна зможе перемогти у війні російськими окупантами.

Про це форвард іспанської "Фуенлабради" заявив у інтерв'ю Денисов Time.

"100%. Це навіть не обговорюється. Такий народ неможливо перемогти, коли він так згуртувався. Зараз, коли говорю з партнерами по команді, вони запитують: "Як ви це робите?". Це не передати словами.

Нині ми всі об'єдналися. Люди з української діаспори в Іспанії кажуть, що готові на все заради цього герба та прапора. Таких людей не перемогти. Головне, щоб після війни так залишилося. Жаль, що нас об'єднала війна…", - підкреслив він.

Нагадаємо, що футболісти збірної України заснували фонд гуманітарної та військової допомоги.

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