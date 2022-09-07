"Такий український "Шахтар" нам потрібен": реакція соцмереж на сенсаційну перемогу "гірників" у Лізі чемпіонів

"Шахтар" успішно стартував у групі Ліги чемпіонів - "гірники" на виїзді розгромили РБ "Лейпциг". ТСН Проспорт зібрав реакцію соцмереж на перемогу донецького клубу.
Донецький "Шахтар" здолав німецький РБ "Лейпциг" у матчі першого туру Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок завершився з рахунком 1:4.
У соціальних мережах вболівальники бурхливо відреагували на успіх "гірників" у найпрестижнішому єврокубку.
Шахтар - космос!!— Anton (@antonimua) September 6, 2022
АААААА! БРАВО, ШАХТАР, БРАВО! Я ПРОСТО ВОЛАЮ! ВПЕРЕД, КРОТИ!⚒️ pic.twitter.com/tFq6j9PGF1— пан д. ꑭ (@daetodenisUA) September 6, 2022
Максимально тішуся за Шахтар, який став справжнім українським клубом, де грають українці. Сьогодні перемогли! ⚒️ pic.twitter.com/BhcMY4guvV— Пухнастий українобот ⚓️ (@UaArtem) September 6, 2022
Такий український Шахтар нам потрібен pic.twitter.com/IkboS6U5u2— ХерсON (@Khers_ON) September 6, 2022
Тренер Шахтар Донецьк – Валерій Федорович Залужний.— mathematic (@mathematic1313) September 6, 2022
Стратегія перемоги
Україна понад усе!
Думаю після цього матчу «Шахтар» проситиме за Мудрика не менше 100 мільйонів євро! Гол і два асиста! Шахтар - молодці!⚽️ Йовічевіч повністю переграв Тедеско!— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) September 6, 2022
Великолепный Шахтер— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) September 6, 2022
О май гад, як гарно і несподівано майже повністю безлегіонерний Шахтар перемагає Лейпциг. Є очок більше, ніж торік.— Максим Гіленко (@MaxGilenko) September 6, 2022
Оце так Шахтар! Зелена форма - фартова;) Молодці!— Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) September 6, 2022
- В іншому матчі групи F мадридський "Реал" на виїзді переграв "Селтік" (0:3).
- У наступному турі "Шахтар" прийматиме "Селтік", а РБ "Лейпциг" на виїзді зіграє проти "Реала".
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