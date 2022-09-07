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"Такий український "Шахтар" нам потрібен": реакція соцмереж на сенсаційну перемогу "гірників" у Лізі чемпіонів

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"Такий український "Шахтар" нам потрібен": реакція соцмереж на сенсаційну перемогу "гірників" у Лізі чемпіонів

Фото: Associated Press

"Шахтар" успішно стартував у групі Ліги чемпіонів - "гірники" на виїзді розгромили РБ "Лейпциг". ТСН Проспорт зібрав реакцію соцмереж на перемогу донецького клубу.

Донецький "Шахтар" здолав німецький РБ "Лейпциг" у матчі першого туру Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок завершився з рахунком 1:4.

У соціальних мережах вболівальники бурхливо відреагували на успіх "гірників" у найпрестижнішому єврокубку.

  • В іншому матчі групи F мадридський "Реал" на виїзді переграв "Селтік" (0:3).
  • У наступному турі "Шахтар" прийматиме "Селтік", а РБ "Лейпциг" на виїзді зіграє проти "Реала".

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