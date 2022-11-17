"Такої ганьби мені не потрібно": батько футболіста збірної України розповів про життя в окупованому Херсоні

Олександр Караваєв-старший, батько захисника київського "Динамо" та збірної України Олександра Караваєва, поділився спогадами життя своєї родини в Херсоні, який перебував під російською окупацією.

"В травні російська поліція приходила до нашого будинку в Херсоні. Але не за мною. Взламали квартири двох наших військовослужбовців. Їх з родинами вже в Херсоні не було.

Одного з молодих хлопців за проукраїнське висловлювання забрали до підвалу. Хтось його здав. Протримали там три тижні, підрівняли ніс. Але відпустили. За тиждень він виїхав з Херсона. Дехто зі знайомих мені казав: "Сашко, чому не поставиш на телефоні російський номер, чи не візьмеш продовольчий пайок від росіян, за це ж тебе ніхто не покарає".

У мене інше мислення. Щоб я, батько гравця київського "Динамо" та збірної України брав у окупантів пайок та міняв український номер телефону на російський? Такої ганьби мені не потрібно. Я сам себе після цього перестав би поважати. Я поставив VPN, із сином ми були на зв'язку", – розповів Караваєв-старший в коментарі виданню Чемпіон.

Сім'я Караваєвих / Фото: champion.com.ua

Він також зазначив, що разом із сім'єю відмовився евакуюватися з Херсона через окупований Крим та вірив, що ЗСУ звільнить місто від російських загарбників.

"Ми вірили в ЗСУ, але не очікували, що звільнення буде таким яскравим і швидким. Як святкували? Сіли з мужиками, випили по чарці за наше звільнення. Українські військові до нас теж заходили, душевно поспілкувалися. Втім, зараз в Херсоні дуже непроста ситуація – немає ні світла, ні опалення, ані води. Є газ, тож трохи простіше будинкам, де стоять газові плити. У нас 10-поверховий будинок і плити електричні. Комусь доводиться готувати їжу у дворах на багатті. У нашому будинку лишилося десь 15 відсотків мешканців. Більшість - літнього віку. Але місто живе, люди звикають до всього. Влада обіцяє подати електрику наступного тижня. Тягнуть з Миколаєва. Сьогодні розмовляв з муніципальними службами, процес пішов. З'явився зв'язок, люди почали спілкуватися між собою. Волонтери привезли генератори, у нас тепер є можливість заряджати телефони. Годину тому телефонував Сашко, запитував, чим допомогти. Інтернета у нас поки немає", – розповів Караваєв-старший.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили Херсон 11 листопада.

13 листопада в Херсоні відновили роботу українська обласна та міська військові адміністрації, СБУ та Нацполіція. Наразі правоохоронці проводять у місті стабілізаційні заходи.

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