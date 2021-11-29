Талант "Барселони" — найкращий молодий футболіст року, лідерка "блаугранас" — володарка жіночого "Золотого м'яча-2021"

На церемонії вручення "Золотого м'яча-2021" було названо переможців трьох номінацій.

У понеділок, 29 листопада , в паризькому театрі "Шатле" визначили найкращого молодого футболіста, накращого воротаря, а також футболістку року.

Півзахисника "Барселони" Педрі визнано найкращим молодим футболістом 2021 року. Іспанцю вручили приз Kopa Trophy.

Педрі дебютував за каталонський клуб минулого року. Цього року він також виграв нагороду Golden Boy-2021, яка вручається найкращому футболісту Європи до 21 року.

Найкращою футболісткою світу, яка отримала жіночий "Золотий м'яч", стала півзахисниця "Барселони" та збірної Іспанії Алексія Путельяс. З "Барселоною" Путельяс здобула перемогу в Лізі чемпіонів минулого сезону і потрапила до команди року за підсумками турніру.

Воротарем року, який отримав приз імені Лева Яшина, визнали голкіпера ПСЖ Джанлуїджі Доннарумму. Цього літа Доннарумма у складі збірної Італії виграв чемпіонат Європи і був визнаний найкращим гравцем турніру.

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