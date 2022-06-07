Талант "Шахтаря" продовжить кар'єру в Бундеслізі: клуби досягли принципової згоди - ЗМІ

Вінгер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик незабаром стане гравцем леверкузенського "Баєра".
"Фармацевти" змогли досягти усної домовленості з донецьким клубом.
Про це повідомляє Kicker.
Німецький клуб вже узгодив умови контракту з 21-річним українцем, а зараз досяг принципової згоди й з "Шахтарем".
З "Баєром" 21-річний футболіст має підписати п'ятирічний контракт.
Минулого сезону Мудрик взяв участь у 19-ти поєдинках "гірників", у яких забив два голи та віддав дев'ять результативних передач.
Нагадаємо, що форвард "Баварії" Роберт Левандовські повідомив про намір найближчим часом залишити мюнхенців.
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