Талісман Євро-2020 затролив тренера збірної Росії після його вчинку на пресконференції: відео

Тренд із відомим брендом триває.

Досить незвичайний інцидент трапився за участю головного тренера збірної Росії Станіслава Черчесова на Євро-2020.

Так, керманич російської команди на передматчевій пресконференції, яка була присвячена грі з Фінляндією, вирішив відкрити пляшку Coca-Cola об іншу.

Цікаво, що одразу на ці дії Черчесова йому відповів талісман континентальної першості Скіллзі, який показав, як потрібно правильно це робити. Скіллзі обіграв манеру італійського тіктокера Хабі Лейма, котрий висміює неефективні "лайфхаки".

Зазначимо, що напій Coca-Cola користується просто шаленою популярністю серед футболістів на пресконференціях. Запустив цей своєрідний флешмоб Кріштіану Роналду, який пізніше підтримав Поль Погба, але він використовував пиво.

Із цієї нагоди вже створили мінісюжет за участю Роналду, Погба та Черчесова. Не вистачає тут лише Андрія Ярмоленка, який також вирішив взяти участь у цьому флешмобі, щоправда в зворотньому ключі.

Случай на прессухе pic.twitter.com/HbQxwYl8US — Kirill Gavrilov (@kvgavrilov) June 17, 2021

Чемпіонат Європи-2020 триватиме до 11 липня.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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